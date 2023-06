Escapade camarguaise Camping de l’Espiguette Le Grau-du-Roi, 17 juillet 2023, Le Grau-du-Roi.

TON SÉJOUR

Déconnexion assurée lors de ce séjour, avec la promesse de passer des vacances en harmonie avec la nature.

Au programme : baignades sur une des plus grandes et sauvages plages d’Europe, découvertes de magnifiques paysages d’un écosystème préservé (marais, étangs, rizières, oiseaux, flamants roses…), visites du site exceptionnel des salins avec ses eaux roses, d’une manade et ses taureaux, et enfin, promenade à cheval en bord de mer. Nous n’oublierons pas d’arpenter Aigues-Mortes, incroyable cité médiévale, ou encore les ruelles typiques des Saintes Maries de la Mer. Tous les ingrédients seront réunis pour découvrir la région et ses traditions !

CADRE DE VIE

Le séjour se déroulera au camping de l’Espiguette, au Grau-du-Roi à 4h30 de Clermont-Ferrand. Les jeunes et l’équipe d’animation dormiront en tentes de 2 ou 3 personnes, et un emplacement sera réservé à la vie collective et le temps de repas (équipé de tables, chaises, frigidaire). Le camping est équipé de nombreux espaces ludiques et de détente (restaurant, piscine, salle d’arcade, bureau presse, etc.). Il bénéficie d’un accès direct à la mer, par l’intermédiaire d’une immense plage sauvage.

