Séjour découverte de la Camargue, activités nautiques, radio et éducation populaire camping de l’espiguette Le Grau-du-Roi, 12 juillet 2023, Le Grau-du-Roi.

Séjour découverte de la Camargue, activités nautiques, radio et éducation populaire 12 – 20 juillet camping de l’espiguette Participation symbolique de 50€

La Fédération Léo Lagrange par son action éducative et par sa volonté d’appliquer les méthodes et valeurs de l’éducation populaire de manière universelle souhaite pleinement apporter sa contribution et son expertise au dispositif « Colos apprenantes », impulsé par le gouvernement.

Au centre socioculturel Maurice Noguès, nous avons fait le choix de proposer un séjour de vacances de 7 nuits au Grau du Roi. La région de la Camargue est connue pour son histoire, sa culture, son patrimoine historique, sa cuisine, et ses costumes traditionnels.

Le séjour se déroulera du 13 au 20 juillet 2023. Il s’adresse à 10 jeunes âgés de 15 à 17 ans. Les jeunes prioritaires pour le séjour sont ceux qui fréquentent le centre et qui sont issus du QPV Didot-Porte de Vanves.

Afin de proposer un programme équilibré, les vacances seront rythmées par des activités sportives, culturelles et autour de plusieurs thématiques éducatives telles que la protection de l’environnement, la lutte contre les discriminations, l’égalité femme homme, et d’autres thématiques que nous travaillons tout au long de l’année avec les jeunes.

camping de l’espiguette 1430 ROUTE DES GANIVELLES, 30240 LE GRAU DU ROI Le Grau-du-Roi 30240 Port Camargue Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.centresocioculturelmauricenogues.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T22:30:00+02:00 – 2023-07-12T23:59:00+02:00

2023-07-20T00:00:00+02:00 – 2023-07-20T20:30:00+02:00