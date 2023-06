DECOUVERTE DE LA CAMARGUE CAMPING DE L’ESPIGUETTE Le Grau-du-Roi Le Grau-du-Roi Catégories d’Évènement: Gard

Le Grau-du-Roi DECOUVERTE DE LA CAMARGUE CAMPING DE L’ESPIGUETTE Le Grau-du-Roi, 10 juillet 2023, Le Grau-du-Roi. DECOUVERTE DE LA CAMARGUE 10 – 16 juillet CAMPING DE L’ESPIGUETTE Sur inscription Decouverte du milieu marin et de sa protection. CAMPING DE L’ESPIGUETTE 1430 ROUTE DES GANIVELLES Le Grau-du-Roi 30240 Port Camargue Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0963590394 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:30:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-16T20:00:00+02:00 – 2023-07-16T20:30:00+02:00 Mer sport de pleine nature Détails Catégories d’Évènement: Gard, Le Grau-du-Roi Autres Lieu CAMPING DE L'ESPIGUETTE Adresse 1430 ROUTE DES GANIVELLES Ville Le Grau-du-Roi Departement Gard Age min 9 Age max 12 Lieu Ville CAMPING DE L'ESPIGUETTE Le Grau-du-Roi

CAMPING DE L'ESPIGUETTE Le Grau-du-Roi Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le grau-du-roi/

DECOUVERTE DE LA CAMARGUE CAMPING DE L’ESPIGUETTE Le Grau-du-Roi 2023-07-10 was last modified: by DECOUVERTE DE LA CAMARGUE CAMPING DE L’ESPIGUETTE Le Grau-du-Roi CAMPING DE L'ESPIGUETTE Le Grau-du-Roi 10 juillet 2023