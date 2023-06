Aquafun CAMPING DE L’ECLUSE Cheffes, 17 juillet 2023, Cheffes.

Aquafun 17 – 21 juillet CAMPING DE L’ECLUSE 25 à 50 euros en fonction du quotient familial des responsables légaux. Le départ et le retour du séjour se fera au centre social 4 place de la Douve 37130 Langeais. Le Transport des jeunes se fera en minibus.

Tu aimes les activités nautiques, la bonne ambiance, les activités de plein air, alors ce séjour est fais pour toi !

Nous partons 5 jours au le camping « Les îles de la Sarthe Angevine » à Cheffes sur Sarthe.. Tu vas devenir un pro du canoë kayak en eau vive et en eau calme, tu vas tester ton équilibre pendant la séance de paddle. Tu feras aussi des activités de plein air, mais aussi des super veillées, et plein d’autres surprises !

Tu profiteras de ton séjour pour observer la faune et la flore des bords de Sarthe

Le tout dans la bonne humeur : ce sont tes vacances !!

CAMPING DE L'ECLUSE 1 camping de l'écluse, 49125 Cheffes Cheffes 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T16:30:00+02:00

Activités nautiques Sport plein air