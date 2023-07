Vent, soleil et Tente à Quiberon Camping de Le relai de l’Océan Saint Pierre Quiberon, 24 juillet 2023, Saint Pierre Quiberon.

Vent, soleil et Tente à Quiberon 24 – 28 juillet Camping de Le relai de l’Océan tarif en fonction du QF compris entre 80 et 200 Euros

L’espace jeune de Goven met en place son premier Mini séjour à destination des jeunes. 4=5 Jours – 4 Nuits

16 Jeunes et 2 Animateurs

Sur la presqu’île de quiberon, ils pourront découvrir les sports de vent et d’eau. L’objectif est de les former au camping et de les rendre autonomes sur les différentes tâches du camping.

Egalement, nous travaillerons sur la gestion de l’espace et l’orientation via des jeux pendant lesquels les jeunes devront s’orienter à la boussolle.

Enfin, les règles de vie seront déterminées ensemble et la vie en collectivité sera au coeur du projet pédagogique.

Camping de Le relai de l'Océan 16 Avenue de – Kerhostin Saint Pierre Quiberon 56510 Morbihan Bretagne jeunesse@goven.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00

Sport de mer Quiberon