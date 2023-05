séjour activités nautiques 10/12 ans camping de Lanven, 17 juillet 2023, Plomeur.

séjour activités nautiques 10/12 ans 17 – 21 juillet camping de Lanven Tarifs selon le quotient familial. le prix de la journée va de 14€ à 36€.

Les grandes intentions de notre projet pédagogique met en avant la possibilités pour les enfant de l’ALSH de Plonéour-lanvern de participer à des séjours sous tente.

Les objectifs sont de permettre à l’enfant d’évoluer en toute sécurité;

Pour cela, l’aniamteur a vérifié et étudié les fiches sanitaires des enfants (PAI, allergies alimentaires…). Il connait les probèmes de santé des enfants et prend le temps de discuter avec la famille afin de connaître les éventuelles organisations nécessires; il prend le temps de répondre aux questions et de rassurer l’enfant et la famille.

Le séjour est préparé et les activités nécessitant un prestatiare ont été réservées au préalable.

Les lieux d’activités sont connus des animateurs présents durant le séjour.

Durant le séjour, les enfants sont associés aux règles de vies afin d’organiser le séjour sur place et certaines restent non négociables comme notamment le respect de tous et le droit à la différences. Les propos et comportements sexistes ne seront pas tolérés. En revanche, les enfants participent aux règles de la vie quotidienne, l’organisation pour la préparation des repas, organisation des tours de vaisselle, le choix des menus, l’organisation des levées, le progrmme des veillées…

Une attention particulière est également portée sur le respect du matériel de camping et la propreté du lieu que nous accupons.

L’enfant est écouté et un temps de parole quotidien est mis en place chaque jour.

Cette organisation vise avant tout à donner des responsabilités aux enfants et leur permettre de gagner en autonomie dans la vie de tous les jours.

Concernant les activités, les enfants découvriront différents activités nautiques (paddle, kayak et voile) dans un environnement naturel.

Même si les enfants vivent près de la mer, peu d’entre eux pratiquent les activités nautiques qu’offrent notre environnement.

Au travers de ces activités, c’est aussi pour nous l’occasion d’aborder des thèmes tels que la préservation des sites naturels, le fait de ne pas jeter de déchets sur la plage, le phénomène de marée, de courant, étudier le sens du vent…les activités nautiques, au delà de la pratique, permettent d’étudier de nombreux sujets.

