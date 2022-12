St Martin de Bréhal « Terre et Mer » Camping de LA VANLEE Saint-Martin de Bréhal Catégories d’évènement: Manche

Tarifs : de 190€ à 395€ selon le quotient familial

« Saint Martin de Bréhal – Terre et Mer »

Située dans la baie du Mont Saint-Michel en Normandie, la Destination s’affirme parmi les plus belles et les plus étonnantes destinations de la Manche ! Avec ses animations, son Ecole de Voile, ou encore sa longue promenade de 2,1 kilomètres qui permet d’admirer la pointe du Roc de Granville et le chapelet d’îlots des Îles Chausey, ce séjour à Saint Martin de Bréhal réserve bien des découvertes à nos jeunes vacanciers !

Entre pratique d’activités sportives et nautiques, découverte insulaire, acteur du Patrimoine local, ils vont également vivre une expérience irremplaçable de vie collective, de responsabilisation et d’autonomie.

