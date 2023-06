Ardèche Découvertes S2 – 17 au 24 juillet 2023 Camping de la Vallée du Doux Boucieu-le-Roi Catégories d’Évènement: Ardèche

Ardèche Découvertes S2 – 17 au 24 juillet 2023
17 – 24 juillet
Camping de la Vallée du Doux
550
Séjour de découverte de l'Ardèche.

Alternance d'activités manuelles, de jeux et activités de découverte de l'environnement, chasse au trésors, grands jeux, baignades, veillées, visites de villages de caractères ou de musées atypiques …

Camping de la Vallée du Doux
Boucieu le Roi
Boucieu-le-Roi 07270
Ardèche
Auvergne-Rhône-Alpes

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00
2023-07-24T12:30:00+02:00 – 2023-07-24T18:00:00+02:00

Age min 6
Age max 11

