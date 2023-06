A ma Guise ! Camping De la Vallée de l’Oise,33 Imp. du Camping, 02120 Guise Guise, 29 juillet 2023, Guise.

A ma Guise ! 30 juillet – 5 août Camping De la Vallée de l’Oise,33 Imp. du Camping, 02120 Guise En fonction des ressources & coefficient familial le tarif vous sera communiqué

Éducation Scoutisme Loisirs Le séjour « A ma Guise ! » Un séjour de vacances proposé aux jeunes de 6 à 17 ans autour du Patrimoine & de la Culture. C’est l’occasion de s’engager dans un projet collectif à l’extérieur du quartier. Ils seront portés par l’ensemble du groupe. Dans ces circonstances nouvelles, les jeunes vont faire des rencontres différentes de celles qu’ils peuvent faire dans l’ensemble de l’année. Ils vont vivre des démarches d’exploration et d’appropriation du milieu qu’ils pourront ensuite réinvestir dans leur cadre familier : – en participant activement à une première phase d’investigation sensorielle, émotionnelle de l’environnement physique et humain. – en constatant, en relevant quelques faits qu’ils vont tenter de mieux cerner et comprendre avec l’aide de l’équipe d’animation. – en s’engageant dans la recherche de solutions et d’actions possibles ou dans l’étude de documents permettant de compléter leur information. Le but poursuivi par ce séjour est donc d’aider le jeune à mieux connaître sa propre personne et l’environnement qui l’entoure, à mieux maîtriser et affirmer ses moyens d’expression. Cette démarche à travers un aspect « ludique » sera l’occasion pour le jeune d’accroître ses capacités d’intégration sociale, c’est-à-dire de l’accompagner dans ses rapports aux autres, de le valoriser et l’inciter à s’affirmer positivement et enfin de le guider dans l’émergence et la réalisation de ses projets. Le séjour est conçu à l’échelle du lieu de vie dont les règles collective (droits et devoirs) reprennent les principes de la citoyenneté. Les activités et certaines règles de vie sont définies avec les jeunes lors du « grand conseil hebdomadaire », ce qui les rend acteurs de leur vie et favorise leurs adhésions aux règles. L’encadrement assuré par des animat.eurs.rices diplômé.e.s qui organisent le vivre ensemble, sensibilisent au respect de l’autre, encouragent le développement de soi et la solidarité. La tolérance et le partage au sein d’un groupe sont les valeurs essentielles que nous prônons. A travers des activités de découvertes de l’environnement naturel et économique local nous voulons sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux et sociaux de leur monde. Mieux connaître son environnement c’est aussi commencer à préserver ses ressources et ses spécificités.

NOTRE CHARTE EDUCATIVE Les maîtres mots en sont : Égalité, Autonomie et Solidarité. Notre objectif est d’offrir le meilleur aux jeunes :  Faciliter l’accès aux loisirs pour le plus grand nombre de jeunes quel que soit le milieu social dont ils sont issus.  Faire participer les jeunes, au travers des situations collectives, à la mise en place d’un projet commun et favoriser leur accès à l’autonomie.  Promouvoir l’épanouissement et le respect de l’individu dans un cadre agréable et sécurisant.  Préparer les jeunes à être les citoyens de demain et les sensibiliser au développement durable.  Préserver et renforcer l’envie d’apprendre. • 1. Le refus des inégalités. ◦ ESL refuse toute forme d’exclusion et lutte contre les inégalités et leurs expressions. Lutter contre les inégalités sociales c’est donner à chaque jeune les mêmes possibilités, les mêmes chances, en dépassant les situations d’échec qu’ils peuvent connaître dans leur vie quotidienne. • 2. Favoriser l’autonomie et le respect. ◦ L’homme doit être capable de maîtriser son propre devenir. C’est une nécessité aujourd’hui d’aider les jeunes à évoluer dans ce sens. Les séjours en collectivité sont le meilleur moyen de développer l’initiative individuelle et collective. • 3. L’apprentissage de la liberté et du respect. ◦ La vie en groupe implique le respect de l’autre. Respecter l’autre, c’est l’accepter, c’est refuser à son encontre toute violence physique ou morale. Tout ce qui peut nuire à l’intégrité morale et physique des jeunes est à proscrire absolument. L’alcool, la drogue, les vols, la violence font partie de ces nuisances. Nous avons le devoir d’être vigilants envers les jeunes comme envers l’encadrement. Notre devoir est un devoir d’éducation et de prévention. • 4. La mixité. ◦ Elle est de règle dans l’organisation du séjour. Le but n’est pas d’organiser la cohabitation entre filles et garçons mais de leur apprendre à s’insérer dans une société où ils pourront trouver leurs marques. • 5. Favoriser l’épanouissement. ◦ Qu’il s’agisse de la culture, de la vie quotidienne, nous privilégions la connaissance et le respect de la différence. Préserver la richesse qu’offre la nature est un de nos soucis majeurs. Pour cela, tout doit tendre à faire connaître ce qui vit, ce qui le permet, mais aussi ce qui dégrade, pollue.

Le projet La P’tite Pierre pour réaliser ces objectifs utilise la pédagogie scoute. Les activités dans nos séjours sont basées sur le respect de l’évolution des jeunes, ainsi que sur leurs propres désirs, de les accompagner en fonction de leurs besoins et de leurs possibilités. L’activité n’est jamais une fin en soi ; elle est l’occasion pour le jeune de pratiquer, de tester, dans le contexte du groupe, ses propres capacités. C’est le moyen privilégié qu’utilise et met en place Éducation Scoutisme Loisirs pour faire vivre ce projet éducatif.

Camping De la Vallée de l’Oise,33 Imp. du Camping, 02120 Guise 33 Imp. du Camping, 02120 Guise Guise 02120 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0620974282 »}, {« type »: « email », « value »: « daumont.anne-marie@neuf.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T00:00:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

2023-08-05T00:00:00+02:00 – 2023-08-05T17:00:00+02:00

Projet La P’tite Pierre