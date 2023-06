Séjour 1 Beaurainville 8 -11 ans Camping de la Source Beaurainville, 17 juillet 2023, Beaurainville.

La MJC-Centre Social La Fabrique à Tourcoing propose un séjour « sport en plein air » du 17 au 21 juillet (5jours/4nuités) pour les enfants entre 8 et 11 ans à Beaurainville dans le département du Pas-de-Calais.

Logés au Camping de la Source, les enfants pourront découvrir ou redécouvrir la vie sous tente en participant activement à la vie en collectivité (préparation des repas, vaisselle, nettoyage des tentes).

Au cours de la semaine, des activités nautiques seront pratiquées sur la Canche, rivière traversant la commune de Beaurainville. Ces activités seront assurées par le club de Canoë Kayak de Beaurainville situé à proxité du camping.

Les enfants auront également l’opportunité de pratiquer du tir à l’arc et du biathlon avec l’Office Territorial des Sports et des Jeunes des 7 vallées pendant un après-midi.

Enfin, en dehors de ces activités, l’équipe d’animation proposera des activités diverses et variées en adéquation avec ce que veulent vivre les enfants.

