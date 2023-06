Survie en nature: bushcraft camping de la ribière Annot Annot Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Annot Survie en nature: bushcraft camping de la ribière Annot, 15 juillet 2023, Annot. Survie en nature: bushcraft 15 – 21 juillet camping de la ribière 500€ (hors aides possibles) Séjour sous tente avec découverte du territoire sur le thème de vivre en nature.

Notre planning est composé d’activités physiques, sensorielles, manuelles, d’expressions, de coopérations, scientifiques.

Nous ferons des randonnées, un sport de plein air, mais aussi la découverte des étoiles, jeux de pistes, jeu de rôles, construction de cabanes, reconnaitre les plantes, bricolage nature

Les jeunes seront responsabilisés sur l'organisation de la vie quotidienne comm la cuisine, la vaisselle… camping de la ribière annot Annot 04240 Alpes-de-Haute-Provence info@grainesdefermiers.org

2023-07-15T13:00:00+02:00 – 2023-07-15T23:59:00+02:00

Age min 8 Age max 15

