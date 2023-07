Vassiv’ados camping de la presqu’ile Royère-de-Vassivière, 24 juillet 2023, Royère-de-Vassivière.

Vassiv’ados 24 – 28 juillet camping de la presqu’ile 310

Vassiv’ados est le séjour idéal pour partir entre

copains. Au coeur d’un camping dans l’un des

plus grands lacs de France, initiez-vous à des

activités nautiques et terrestres à sensations

(catamaran, ski nautique, VTT…). Le lac de

Vassivière est la destination rêvée pour

partager des moments inoubliables entre

copains. Ce séjour vous permettra de découvrir

la région et revenir en super forme pour

attaquer la fin de l’été.

camping de la presqu’ile Broussas, 23460 Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549699313 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T16:00:00+02:00

2023-07-28T08:00:00+02:00 – 2023-07-28T20:00:00+02:00