Nos jours heureux camping de la presqu’ile Royère-de-Vassivière, 10 juillet 2023, Royère-de-Vassivière.

Ton kiff, c’est d’être avec les copains et faire des

activités trop fun et délirantes ? Ce séjour est fait

pour toi ! On te propose de passer un séjour au

camping du lac de Vassivière. Viens découvrir des

terrains d’aventures sur l’eau et en pleine nature,

pratiquer du ski nautique, du canoë et profiter

d’animations sportives. Le camping se trouve à 10

minutes à pied de l’eau et toutes les occasions

seront bonnes pour aller se baigner.

L’équipe d’animateurs te réserve des surprises

pour compléter se programme trop cool !

Équipements obligatoires pour se séjour : la bonne

humeur, l’entraide et ton maillot de bain !

camping de la presqu’ile Broussas, 23460 Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549699313 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:30:00+02:00 – 2023-07-10T20:30:00+02:00

2023-07-14T08:30:00+02:00 – 2023-07-14T20:30:00+02:00