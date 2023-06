Sauvetage en mer Camping de la plage de Téguer Plonévez-Porzay Plonévez-Porzay Catégories d’Évènement: Finistère

Plonévez-Porzay Sauvetage en mer Camping de la plage de Téguer Plonévez-Porzay, 17 juillet 2023, Plonévez-Porzay. Sauvetage en mer 17 – 21 juillet Camping de la plage de Téguer Entre 119€ et 203€ selon le QF pour les personnes domiciliées sur le territoire de la Communauté de Communes et 338€ pour les autres Nous te proposons un séjour pationnant où tu pourras t’initier au sauvetage côtier dans la baie de Douardenez (Finistère).

Sé déplacer sur une planche de sauvetage, utiliser la bouée tube, sortir une victime de l'eau, apprentissage des techniques de daulphinage, courses à la nage…Un séjour sportif et utile pour vivre de nouvelles sensations sans oublier les temps de plage et de farniente !

