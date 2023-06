Performing Arts Chalon dans la rue Camping de la mare du Roy Gergy Gergy Catégories d’Évènement: Gergy

Saône-et-Loire Performing Arts Chalon dans la rue Camping de la mare du Roy Gergy, 18 juillet 2023, Gergy. Performing Arts Chalon dans la rue 18 – 22 juillet Camping de la mare du Roy 50€ Séjour à Gergy (71) à 6km de Chalon sur saône dans le cadre du festival Chalon dans la rue du 18 au 22 juillet 2023 avec 20 enfants (âgésde 6 à 17 ans). lieu d’hébergement : Camping de la mare du Roy. L’objectif est d’appréhender l’art de rue aussi bien en tant que du point de vue du spectateur, de l’artiste, de l’organisateur. Le matin présence d’un éducateur pour la mise d’atelier de compétences scolaires autour d’activités ludiques (géographique, histoire, français, anglais). L’après midi visionnage de spectacle de rue et atelier street art. Les veillées se feront autour d’échange avec des artistes et les organisateurs du festival. Camping de la mare du Roy Gergy Gergy 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « generations-sports@hotmail.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://ecoledesartsurbains.sitew.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

