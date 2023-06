Séjour vacances Pornic Camping de la Madrague pornic pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic Séjour vacances Pornic Camping de la Madrague pornic, 16 juillet 2023, pornic. Séjour vacances Pornic 16 – 23 juillet Camping de la Madrague 200 € Suite aux projets menés à la suite de la crise sanitaire du COVID, Espace Loisirs souhaite proposer à 13 jeunes de 11-15 ans inscrits au Studio la possibilité de partir en séjours de vacances. Cette expérience leur permettra de vivre un moment de collectivité agréable tout en découvrant un nouveau territoire.

Le séjour se déroulera du 16/07/2023 au 23/07/2023 en Loire-Atlantique, région maritime permettant aux jeunes la pratique de sports de voile, la baignade, mais aussi de découvrir une nouvelle région. Camping de la Madrague chemin de la madrague pornic 44210 loire atlantique pays de la loire [{« type »: « email », « value »: « c.cotelle@escal-witry.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 11 Age max 15

