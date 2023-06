English Tennis Camp Camping de la Joie Penmarc’h Penmarc'h Catégories d’Évènement: Finistère

English Tennis Camp 2 juillet – 26 août Camping de la Joie 650€ le séjour C'est de la balle !

Du tennis et de l’anglais ; c’est une préparation sortive à l’internationnale qui vous attend ! ? Encadré par des passionnés : vous allez vivre un séjour exceptionnel dans un cadre idyllique. 5 sessions de tennis encadrés par Nicolas Albert, éducateur sportif qualifié (Professeur de tennis et Master STAPS, Scout analytique sur le circuit ATP)

5 ateliers en anglais encadrés par des animateurs KulturAnim

6 veillées bilingues animées par les animateurs KulturAnim Les séjours ont lieu du dimanche 16h au samedi 12h.

