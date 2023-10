SEJOUR JEUNES camping de « LA HALLERAIS » Taden, 23 octobre 2023, Taden.

SEJOUR JEUNES 23 et 27 octobre camping de « LA HALLERAIS » Avoir entre 12 et 15 ans, pré-inscription via le site de la commune, coût net par enfant : 451,90€

La commune de TADEN organise un « séjour jeune » à destination des 12-15 ans lors des prochaines vacances de la Toussaint (23 au 27 octobre 2023).

Le séjour se déroulera au camping municipal de « La Hallerais » et abordera la thématique des jeux olympiques la commune étant « Terre de Jeux ».

L’hergement se fera en châlets.

Au programme :

Olympiades

sortie vélo

Patinoire

Course d’oriantation

Jeux traditionnels

Sports collectifs, sports de raquettes

