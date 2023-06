Les sciences et les apprentissages dans le sport Camping de la Gallouette Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Catégories d’Évènement: Manche

Les sciences et les apprentissages dans le sport 26 – 30 août Camping de la Gallouette Le séjour se déroulera du samedi 26 au mercredi 30 août sur la ville de Saint-Vaast. L'hébergement se fera en tentes dans un camping. La première dominante du stage est bien-sûr le Judo ! Ce sera la reprise du Judo pour la plupart des jeunes après la pause estivale. L'objectif est de prendre plaisir à revenir sur les tatamis, prendre plaisir à se donner sur les premiers entrainements de la nouvelle saison ! Les entrainements auront lieu principalement le matin. Le dojo est situé à 5 minutes à pied du camping. Pour les minimes et cadet(te)s choissisant la formule prépa-grade, des entrainements techniques supplémentaires. La deuxième dominante du stage sont les temps apprenants sur le thème : « Les sciences et les apprentissages dans le sport ». Nous profiterons du bord de mer pour réaliser des activités nautiques. Camping de la Gallouette Saint Vaast la hougue Rue de la Gallouette Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie

