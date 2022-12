SÉJOUR DE VACANCES PRIMAIRES A CARCANS 2022 Camping de la Dune Bleue Carcans Catégories d’évènement: Carcans

SÉJOUR DE VACANCES PRIMAIRES A CARCANS 2022 Camping de la Dune Bleue, 9 juillet 2022, Carcans. SÉJOUR DE VACANCES PRIMAIRES A CARCANS 2022 9 – 17 juillet Camping de la Dune Bleue

NON – Départ de la Gare SNCF de Rouen

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping de la Dune Bleue Carcans Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le séjour se déroulera du 9 au 17 Juillet 2022 à Carcans sur la côte Atlantique et sera donc composé de 8 nuits et 9 jours. Il est proposé à 24 enfants âgés de 8 à 12 ans.

Le public séjournera au sein du camping de la Dune Bleue sur le site de Bombannes où l’hébergement se fera sous toiles. Il sera installé une tente dit « Marabout » comme lieu de vie et de réfectoire, une grande tente cuisine réservée à l’équipe encadrante, des tentes « dortoirs » de 2 à 4 jeunes, une tente isolement ainsi qu’une tente « réserve ». Située au bord du lac d’Hourtin, non loin de la plage et également proche des différents parcs, sa localisation offre un environnement laissant la possibilité d’une multitude d’activités pour ce séjour.

