Sports et Glisse Camping de la Chausselière La Guyonnière Catégories d’évènement: La Guyonnière

Vendée

Sports et Glisse Camping de la Chausselière, 25 juillet 2022, La Guyonnière. Sports et Glisse 25 juillet – 5 août Camping de la Chausselière

Si besoin des familles selon lieu d’habitation

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping de la Chausselière Lac de la Chausselière 85600 La Guyonnière La Guyonnière 85600 Vendée Pays de la Loire Notre séjour s’organise autour de la thématique « Sports et glisse », et est un séjour itinérant sur deux destinations : le lac de la Guyonniere pendant 5 jours et l’ile de Noirmoutier pendant 7 jours.

L’organisation en gestion libre du séjour permet une certaine souplesse quant aux horaires de la journée, néanmoins un rythme régulier devra être mis en place afin de respecter les besoins physiologiques des participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-25T09:30:00+02:00

2022-08-05T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: La Guyonnière, Vendée Autres Lieu Camping de la Chausselière Adresse Lac de la Chausselière 85600 La Guyonnière Ville La Guyonnière Age minimum 14 Age maximum 16 lieuville Camping de la Chausselière La Guyonnière Departement Vendée

Camping de la Chausselière La Guyonnière Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-guyonniere/

Sports et Glisse Camping de la Chausselière 2022-07-25 was last modified: by Sports et Glisse Camping de la Chausselière Camping de la Chausselière 25 juillet 2022 Camping de la Chausselière La Guyonnière La Guyonnière

La Guyonnière Vendée