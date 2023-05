Séjour á Gargilesse et au Festival d’Avignon Camping de la Chaumerette, 8 juillet 2023, Gargilesse-Dampierre.

Le dispositif GRAIN DE SEL est mis en place, pour la première fois, sur le territoire de la CDC Argenton-Eguzon par trois acteurs : la Mairie d’Argenton sur Creuse, Scène O Centre et le Point Relais Accompagnement des Jeunes

(PRAJ).

Ce projet a pour but de permettre la création d’un conseil culturel de jeunes du bassin de vie d’Argenton, de permettre aux jeunes qui y participent d’acquérir des compétences dans le domaine des arts, de l’expression et du vivre ensemble, de sensibiliser ces jeunes à la vie culturelle de leur territoire, et de les accompagner dans une participation active à la vie culturelle de leur lieu de vie.

Dans le cadre de ce dispositif, les jeunes seront amenés.es à :

· Visionner un parcours de spectacles (Avignon enfants à l’honneur 2023) – dans le cadre du séjour en juillet 2023 organisé par le PRAJ.

· Écrire des chroniques de spectacles et devenir “influenceurs.euses” culturels.les sur les réseaux sociaux

· Sélectionner un ou des spectacles à programmer sur le territoire

· Accueillir 1 ou des spectacles à Argenton lors de la saison 2023-24

Un objectif central de ce dispositif est de donner accès à des jeunes de tous horizons à des opportunités leur permettant de s’épanouir et de développer des compétences telles que l’autonomie, la vie en collectif, la prise de responsabilités…

Les objectifs généraux du séjour qui découlent des objectifs et des valeurs du projet éducatif de la structure sont:

– être capable de comprendre et visualisée la mosaïque de propositions constituant le domaine du spectacle vivant

– aquérir des compétences dans les différents domaines du théâtre (décor, jeu, connaissance de texte, lecture de texte, improvisation, techniques théâtrales…)

– aquérir des compétences dans le domaine du chant et de la musique pour le spectacle vivant

– être capable d’analyser et de faire une critique de spectacle

– être capable de comprendre et de participer à la mise en place d’une programmation culturelle (études des options de spectacle, connaissance du public et adaptation de la programmation à ce dernier et à ses spécificité)

– aquérir un avoir plus approfondi sur le thème de la culture et de l’accès à cette dernière: être capable de mettre en place une réflection phylosophique à ce sujet.

– être capable de vivre en collectif pendant 7 jours et de produire du contenu (dans le domaine du spectacle vivant et dans les autres domaines abordés pendant le séjour) de manière collective.

Enfin, le groupe de jeunes qui a participé a ce séjour aura acces, pendant l annee scolaire 2023 -2024, a des ateliers avec un artiste de spectacle vivant pour lancer le processus de programmation culturel pour la jeunesse sur leur territoire et continuer de développer les compétences travaillées pendant le séjour.

