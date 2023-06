SEJOUR READY PLAYER 3 Camping de la Bradière Savennières, 28 août 2023, Savennières.

SEJOUR READY PLAYER 3 28 août – 1 septembre Camping de la Bradière Sur inscription

5 jours d’activités collectives décidées par les jeunes.

Le séjour est construit avec les jeunes (réunions de préparations les 22 février et 4 mars 2023). Au cours de ce temps fort, les jeunes ont décidé : des activités du séjour, des dates, du lieu de camping, des menus de la semaine.

Le séjour se déroule de la manière suivante :

Lundi : organisation des groupes de jeunes pour la gestion du camp (groupe ménage / groupe cuisine / groupe course / groupe communication)

Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi matin : Energizer / jeux d’exercice de prise de parole / jeu de coopération

Mardi / Mercredi / Jeudi après-midi : Conception d’un jeu de société en format papier et en format numérique

Animations :

– Création de jeu « Oasis », en jeu de société

– Découverte de la création en adaptation numérique

– Laser Tag en extérieur

– Jeu Oasis

– Mangathèque et ludothèque à disposition

– Découverte d’un jardin en permaculture (légumes et plantes comestibles)

Veillées :

– Jeux de Société – Loup Garou – Fatal Rendez-Vous – Mascarade – Shadow Hunter, etc

– Soirées jeu Oasis

– Soirée film

Fil rouge : adaptation du jeu Epic RPG sur Discord en jeu réel collectif toute la semaine

Camping de la Bradière la Bradière 49170 Savennières Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T09:00:00+02:00 – 2023-08-28T23:59:00+02:00

2023-09-01T00:00:00+02:00 – 2023-09-01T17:30:00+02:00

Jeux de société numérique

Freepix