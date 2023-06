Mer & montagne Camping de la Blanche Seyne-les-Alpes, 13 août 2023, Seyne-les-Alpes.

Mer & montagne 13 – 20 août Camping de la Blanche 780€ + 25€ de frais administratifs

Pour la 1ère fois cette année, nous proposons un séjour spécialement conçu par des ados pour des ados. 2 salles, 2 ambiances : les premiers jours allieront nature, dépassement de soi et découverte de l’environnement montagnard, avant de basculer dans une autre dimension pour terminer par quelques jours en bord de mer.

Après une nuit au bord de la rivière au camping de Seyne-les-Alpes, tu partiras à la conquête des montagnes lors de magnifiques balades, accessibles pour tous les niveaux. Tu dormiras en bivouac en pleine nature et découvriras la joie de passer un moment convivial autour du feu. Ce périple riche en découvertes, en émotions et en rires, se poursuivra après un convoyage de mi-séjour en bord de mer, dans le Var, pour découvrir l’environnement maritime et profiter de la plage !

Nous souhaitons, grâce à un support sportif, sensibiliser les jeunes à l’environnement et transmettre des valeurs de respect, de solidarité et curiosité.

Nous mettrons tout en oeuvre afin de créer de merveilleux souvenirs et une cohésion de groupe qui portera tous et chacun au bout de ce beau voyage !

Camping de la Blanche 04140 Seyne Seyne-les-Alpes 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://guzuasso.wordpress.com »}, {« type »: « email », « value »: « colo.guzu@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0629962261 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T08:00:00+02:00 – 2023-08-13T23:59:00+02:00

2023-08-20T00:00:00+02:00 – 2023-08-20T11:30:00+02:00

randonnée bivouac