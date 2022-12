Entre montagnes et rivières ! Camping de la Blanche Seyne-les-Alpes Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Seyne-les-Alpes

Entre montagnes et rivières ! Camping de la Blanche, 25 juillet 2022, Seyne-les-Alpes. Entre montagnes et rivières ! 25 – 30 juillet Camping de la Blanche

500€ + 20€ de frais administratifs

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping de la Blanche 04140 Seyne Seyne-les-Alpes 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Dans un décor de rêve situé entre la vallée de la Blanche et le lac de Serre-Ponçon, nous te proposons un séjour alliant nature, dépassement de soi et découverte de l’environnement et de la culture locale !

Après une nuit au bord de la rivière au camping de Seyne-les-Alpes, tu partiras à la conquête des montagnes lors de magnifiques balades, accessibles pour tous les niveaux. Tu dormiras en bivouac en pleine nature et découvriras la joie de passer un moment convivial autour du feu. Ce périple riche en découvertes, en émotions et en rires, t’amènera au bord du lac de Serre-Ponçon où tu passeras un moment magique ! Nous souhaitons, grâce à un support sportif, sensibiliser les jeunes à l’environnement montagnard et proposer un aperçu de la culture de la région afin de transmettre des valeurs de respect, de solidarité et curiosité. Nous mettrons tout en oeuvre afin de créer de merveilleux souvenirs et une cohésion de groupe qui portera tous et chacun au bout de ce beau voyage !

