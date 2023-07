Cirque et création : faire du lien avec une compagnie. Camping de la Base Nautique de Caix Luzech, 20 août 2023, Luzech.

Cirque et création : faire du lien avec une compagnie. 20 – 25 août Camping de la Base Nautique de Caix Prix du séjour Base 415€ + 25 € QF inférieur à 500, + 40€ QF entre 501 et 800, + 60€ QF entre 801 et 1000, + 75€ QF entre 1001 et 1200, + 100€ QF entre 1200 et 1500. Prévoir 10€ d’adhésion à l’association + licences FFEC « Bascule » à 7,30€.

C’est dans ce beau département qu’est le Lot que nous proposons à 16 jeunes de découvrir les arts du cirque et de la scène et ainsi apprendre à créer, à faire naître du vide, une œuvre collective.

Nous intervenons principalement sur l’enseignement artistique circassien, du lundi au vendredi à raison de 3 à 5h/jour.

Le programme est de découvrir le monde du cirque actuel et de s’initier à la pratique du cirque. Des temps de découverte seront dédiés à chaque discipline : aériens, acrobatie, jonglerie, équilibre sur objets et jeux d’acteur/clown. Le contenu des ateliers et apprentissages seront adaptés à la typologie du public accueilli, leurs connaissances du secteur et des propositions/envies qui émanent du groupe.

Le matériel utilisé est normé afin de répondre au cahier des charges de la FFEC. Voici une liste non exhaustive : monocycles, boules d’équilibre, fil de fer, rolabola, trapèzes, tissus, cordes, massues, diabolos, balle de contact, mini-trampoline, tapis de sol, piste d’acrobatie, tapis de réception. Les lieux de pratique sont sous le chapiteau de l’association (cf photo) et au Gymnase à Luzech ou à la salle des fêtes de Caillac (en cas de replis).

Une discipline pourra être choisie pour préparer un numéro. Les temps de création permettent alors d’écrire sa dramaturgie, son message et développer sa créativité. C’est une création collective qui fixe l’objectif du séjour et se conclut par l’action de monter sur scène.

A travers cette mission, la rencontre, l’échange et l’expérimentation deviennent des axes centraux nécessitant la concertation et la prise de décision collective. « Être acteur sur scène et dans la société” est une expression résumant notre volonté pédagogique. Un rôle pour chacun !

Des temps de régulation seront mis en place pour permettre aux jeunes d’organiser leurs journées de vacances avec l’objectif final de se produire lors de la dernière soirée devant leurs familles.

“Apprendre et transmettre” à partir du domaine artistique pour donner envie de faire partager ses connaissances dans l’objectif de développer le Faire Ensemble. C’est aussi en partageant un lieu avec d’autres vacanciers que le Vivre Ensemble prendra sens. L’ouverture vers les autres est également un des objectifs de ce séjour. Nos activités prendront une ascension en termes d’expositions et de rencontres en allant de l’intimiste (au sein du groupe) vers le grand public (restitution de la création réalisée lors du séjour). La finalité de ce séjour est de partager une soirée avec leurs familles en leur présentant le travail effectué lors des séances de création et le milieu dans lequel ils ont évolué lors de ces 5 jours de colonie. En effet, lors de cette soirée les jeunes pourront se produire sur scène aux côtés de l’équipe artistique qui les accompagnera lors de ce séjour.

Les jeunes pourront alors profiter d’une répétition générale, d’un filage et de vivre la soirée en participant à son organisation, son fonctionnement et à son déroulement.

« Écrire » pour réfléchir ou raconter, mettre des mots pour construire sa pensée, renforcer la mémorisation et facilité l’expression. L’écrit est fort présent dans le processus de création, soit pour faire émerger des idées ou pour les mettre en forme. Passer par le corps et le retranscrire par écrit et vice-versa seront des moyens pour les jeunes artistes de trouver son écriture. L’écrit prendra la forme d’un fil rouge sur le séjour. Un carnet de bord individuel sera fournie afin de pouvoir collecter et retranscrire le savoir acquis et les moments vécus. Des jeux d’écritures leurs permettront de prendre des « risques » sur le papier et ainsi nous amèneront les jeunes à restituer une partie de leur écrit par une forme classique, de reportage, scénique ou dramaturgique.

