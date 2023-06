LA NATURE, TOUTE UNE AVENTURE ! Camping de Keremma Tréflez, 19 juillet 2023, Tréflez.

Séjour de bord de mer – De 6 ans à 15 ans

Veni Vidi Ludi continue de proposer des vacances apprenantes avec un séjour en de bord de mer dans un environnement somptueux. Une occasion rêvée pour apprendre en s’aérant l’esprit durant les grandes vacances 2023.

Bienvenue à Treflez ! Au coeur des dunes de Keremma, dans le Finistère Nord, sur la côte des légendes où nous te proposons une semaine de «colo apprenante » dans un petit coin de paradis. A quelques mètres d’une immense plage de sable blanc aux eaux translucides, le camping « Ker Emma » sera le point de départ de multiples aventures, accessibles à pied.

Les guides de la maison des dunes pourront te faire découvrir la dune la plus longue de Bretagne, où l’on croise des oiseaux et des lapins par milliers, la pêche à pied, une faune et une flore remarquable dont des coquillages que tu n’as encore probablement jamais vus ailleurs…

A quelques kilomètres de là, nous t’emmènerons découvrir les chaos granitiques impressionnants de Menneham et Brignogan, ces rochers énormes aux formes étranges dont tu ne pourras pas te lasser de t’imaginer à quoi ils ressemblent.

Le camping et sa plage seront bien sûr un terrain de jeu idéal pour se détendre, découvrir des jeux de plein air, se baigner, pratiquer des activités sportives, bien sûr en fonction de tes envies et de ton âge. Tu seras hébergé dans une tente, équipée de chambres de 3 personnes, située sur des emplacements ombragées. Pour le confort de tous, le camping est équipé de sanitaires individuelles modernes avec des douches, des lavabos et des WC. Tu disposeras aussi de grandes tentes pour ranger tes affaires et organiser les repas avec tes camarades.

Et ce n’est pas tout ! Grâce aux animateurs de la Maison des jeux du Pays de Bray, des temps d’activités et des veillées te permettront de découvrir une collection de jeux bretons que nous aurons pris dans nos valises. Les guides de la maison de la dune et des ludothécaires seront donc présents à tes côtés pour t’aider à reprendre ton année scolaire du bon pied ! Ils te feront partager leur plaisir d’apprendre et de réapprendre, avec des activités ludiques pleines de surprises.

Alors, on part en colo ensemble ?

