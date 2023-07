CONCOURS DE PÉTANQUE Camping de Gilliaou Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 20 juillet 2023, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère,Lozère

Concours de pétanque en doublette organisé par l’amicale des sapeurs pompiers du Pont de Montvert et de Vialas. Snack et buvette sur place. ….

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . EUR.

Camping de Gilliaou

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



Double pétanque competition organized by the Pont de Montvert and Vialas firefighters’ association. Snack bar and refreshments on site. …

Doble competición de petanca organizada por la asociación de bomberos de Pont de Montvert y Vialas. Cafetería y refrescos in situ.

Petanque-Wettbewerb im Doppelpack, organisiert vom Freundeskreis der Feuerwehrleute von Le Pont de Montvert und Vialas. Snacks und Getränke vor Ort. …

Mise à jour le 2023-07-14 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère