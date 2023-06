Séjour découverte de la Forteresse de Chinon Camping de Chinon Chinon, 17 juillet 2023, Chinon.

Séjour découverte de la Forteresse de Chinon 17 – 21 juillet Camping de Chinon Tarification sociale selon QF (2.50 € à 17 € par enfant par jour).

Découverte de la ville de Chinon (37) (ville médiévale) de la richesse de son environnement et de son patrimoine.

Le séjour colos apprenantes est organisé du 17 au 21 Juillet 2023 pour les enfants du territoire de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine née en 2012/2013/2014.

Ils pourront aussi s’épanouir à travers différentes activités ludiques et sportives au bord de la Vienne et dans la piscine municipale.

Camping de Chinon Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T20:30:00+02:00

2023-07-21T09:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00

découverte forteresse

ALSH Loché sur Indrois