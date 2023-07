Un séjour en pleine nature rythmé par des activités sportives et la découverte du patrimoine local Camping de Chatillon sur Chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne, 17 juillet 2023, Châtillon-sur-Chalaronne.

Un séjour en pleine nature rythmé par des activités sportives et la découverte du patrimoine local 17 et 21 juillet Camping de Chatillon sur Chalaronne Les tarifs incluent le transport : de 30.20 € à 85 € en fonction des QF Caf des familles. La plupart des familles vont pouvoir bénéficier de l’aide VACAF AVE soit 20 € maxi par jour et par enfant.

Le séjour a été construit à partir de deux orientations principales : la découverte du patrimoine ; la citoyenneté et le vivre ensemble.

Au programme :

• Visite du musée du train miniature

• Jeux de piste à la découverte de la ville, randonnée pédestre

• Baignade et jeux au centre aquatique des Dombes

• Visite de l’arboretum et du rucher pédagogique

• Visite du musée de l’Hôpital et de l’apothicairerie

• Veillées jeux , soirée contes ,

Spectacle de cirque

Camping de Chatillon sur Chalaronne 246, Avenue Jean Jaurès 01400 Chatillon-sur-Chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 03.85.68.15.99 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:30:00+02:00 – 2023-07-17T10:00:00+02:00

2023-07-21T17:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:30:00+02:00

Découverte du patrimoine local activités sportives

