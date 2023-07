Profitez d’un séjour en pleine nature rythmé par des activités sportives et la découverte du patrimoine local Camping de Chatillon sur Chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne Catégories d’Évènement: Ain

Châtillon-sur-Chalaronne Profitez d’un séjour en pleine nature rythmé par des activités sportives et la découverte du patrimoine local Camping de Chatillon sur Chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne, 17 juillet 2023, Châtillon-sur-Chalaronne. Profitez d’un séjour en pleine nature rythmé par des activités sportives et la découverte du patrimoine local 17 – 21 juillet Camping de Chatillon sur Chalaronne 92€20 pour les jeunes de la commune, 166€ pour les habitant CUCM, Le séjour est organisé autour de trois orientations complémentaires à l’enseignement suivi par les jeunes tout au long de l’année scolaire :

• une orientation axée sur le développement durable

• une orientation axée sur les bienfaits du sport sur la santé

• Une orientation axée sur la sensibilisation contre les discriminations Au programme :

Canoë

Accrobranche

Visite du musée du train miniature

Randonnée

Baignade

Veillées jeux et débats Camping de Chatillon sur Chalaronne 246, Avenue Jean Jaurès 01400 Chatillon-sur-Chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.blanzy71.fr/centre-social »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:30:00+02:00 Sport de nature Canoë Aucun il me semble Détails Catégories d’Évènement: Ain, Châtillon-sur-Chalaronne Autres Lieu Camping de Chatillon sur Chalaronne Adresse 246, Avenue Jean Jaurès 01400 Chatillon-sur-Chalaronne Ville Châtillon-sur-Chalaronne Departement Ain Age min 11 Age max 14 Lieu Ville Camping de Chatillon sur Chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne

Camping de Chatillon sur Chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-sur-chalaronne/