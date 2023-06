Intercamp SPORT SANTE ALIMENTATION – 17 au 21 Juillet Camping de Blangy Hirson, 16 juillet 2023, Hirson.

Ce séjour est un inter-camp entre les associations Familles Rurales des Tarritoires Vallée et Plateau d’Ardenne et des portes du Luxembourg.

Il a pour thématique : l’alimentaiton et la santé, ainsi que les activités sportives en nature. Il nest à destination des enfants de 8 à 12 ans.

Les enfants ont fait la demande de partir en séjour, mais ont peur de trop s’éloigné, nous avons donc choisi un caming proche des lieux d’implataitons des associaiton, mais hors du département.

Encadré par des animateurs diplômés et organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur, ce séjour est au départ des ARDENNES (08).

Il a pour objectif de permettre aux jeunes de participer à une semaine en communauté, hors du cocon familial, de pratiquer de nouvelles activités sportives et d’aborder le thème de la santé autour de l’alimentation.

Camping de Blangy Hirson Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0641781929 »}]

