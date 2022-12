L’AVENTURE CAMARGUAISE du 23 JUILLET au 29 JUILLET 2022 CAMPING CRIN BLANC 13200 ARLES Arles Catégories d’évènement: Arles

120€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. CAMPING CRIN BLANC 13200 ARLES 13200 ARLES Centre-Ville Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Au programme du séjour : Samedi :

Départ de la médiathèque de Valbonne – direction le camping Crin Blanc

Visite du patrimoine d’Arles, théâtre, thermes et arène

Activité yoga pour se reposer du trajet Dimanche:

Stage d’équitation chez Claire (poney club camarguais) en matinée

Visite guidée du patrimoine des Saintes Maries de la Mer

Cours Angais « Lets talk about horses » Lundi:

Stage de voltige avec Lorenzo » The Flying Freshman »

Découverte du Parc Naturel Régionnal de Camarue et du Parc Ornithologique

Pour temriner la journée tour de bateau en fin de soirée Mardi :

Saintes Gilles – éleveur des chevaux ibériques

Découverte d’Aigues-Mortes

Activité Yoga Mercredi :

Cours Allemand « Reden wir über Pferde »

« Balade à la plage » chez Les cabanes de Cacherles – balade à dos de cheval le long de la plage

Escape game Jeudi :

Matinée sur la plage

Départ du camping et retour sur Valbonne Ce séjour se déroule sur un territoire magnifique dans une nature et un environnement protégés. Il donnera à l’équipe pédagogique l’occasion de sensibiliser les jeunes :

– Au respect de l’environnement.

– Au respect de soi et des autres au sein d’une collectivité

– Au développement de l’autonomie et la responsabilisation.

– Au sens des responsabilités vis à vis d’un animal.

– A la maîtrise de ses émotions. Favoriser la concentration, la volonté, la patience

