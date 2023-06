ROAD TRIP Camping Côté ô Mont Saint Michel Genêts, 10 juillet 2023, Genêts.

ROAD TRIP 10 – 21 juillet Camping Côté ô Mont Saint Michel Les tarifs varient en fonction de plusieurs critères : 1. si les familles sont Saint-Martinoises ou extérieurs 2. si les familles bénéficient de l’aide aux temps libres 3. si les jeunes ont participé aux actions d’autofinancement et d’engagement citoyens

Depuis plusieurs années, le centre social éclaté travaille autour du pouvoir d’agir des jeunes. C’est pourquoi ce séjour est assez particulier car il est l’aboutissement de plusieurs années de travail. En effet, ce sont les jeunes qui sont à l’initiative et organisent ce séjour depuis le début d’année.

C’est un séjour itinérant qui se déroulera en 3 étapes :

– du lundi 10 au samedi 15 juillet en Normandie : avec au programme canoé kayak, paddle, randonnée, visite du Mont Saint Michel, Festyland…

– du samedi 15 au mardi 18 juillet dans les Pays de la Loire avec au programme piscine et Puy du fou…

– du mardi 18 au vendredi 21 juillet en Ile de France avec au programme visite des jardins et chateau de Versailles, VTT…

C’est donc une dominante autour de la culture, de part la découverte des régions et de leurs traditions, mais aussi autour des activités physiques et sportives qui en ressortent. De plus, l’alimentation et la santé prennent une place importante au sein de ce séjour. Une réfléxion autour de l’alimentation durant ce voyage a été au coeur de notre travail. Afin de mettre en place des menus équilibrés respectant les besoins et apports nécessaires aux jeunes, une diététicienne est intervednue auprès des jeunes pour travailler tout autour de l’alimentation et la santé.

Tout en sensibilisant les jeunes aux enjeux environnementaux, chaque activité mêle découverte et jeux aux valeurs de solidarité, de respect et de dépassement de soi.

La confiance en soi sera un axe sur lequel l’équipe travaillera. Elle veillera à ce que chacun trouve sa place.

Camping Côté ô Mont Saint Michel 14 route Bec d'Andaine Genêts 50530 Manche Normandie

