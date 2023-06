Séjour « Passe Le Relais » CM2-6ème Camping Côte d’Argent – Hourtin Hourtin, 17 juillet 2023, Hourtin.

Séjour « Passe Le Relais » CM2-6ème 17 – 21 juillet Camping Côte d’Argent – Hourtin En fonction du QF des familles. Tranche 1 : 46,50€; Tranche 2 : 59,25€; Tranche 3 : 66€ ; Tranche 4 : 84€ ; Tranche 5: 103,50€ (prix de la journée du CAL x3)

Il s’agit d’un départ en séjour de 5 jours.

Nous souhaitons développer les liens existants entre les jeunes des différents horizons du quartier et des deux tranches d’âge par trois entrées majeures :

Via la préparation et l’organisation du séjour.

Les différents groupes d’adolescents (10/11 ans et 12/14 ans) se réuniront plusieurs mercredis mais aussi durant les vacances scolaires accompagnés des animateurs afin de préparer ensemble les différents aspects du séjour : lieux, activités, vie quotidienne. La dimension de séjour articulée à une dynamique participative permet au groupe de continuer à « faire équipe », en vue de réaliser un objectif commun.

Ces temps seront aussi l’occasion de faire quelques jeux ensemble et ainsi de commencer à faire groupe.

Nous pensons que l’implication des adolescents dans ce projet collectif favorisera un bon esprit et une dynamique de groupe positive. L’entraide favorisera l’épanouissement individuellement dans un cadre collectif, ce qui participera à un renforcement du lien entre adolescents et un respect mutuel.

Via la gestion libre accompagnée par les animateurs. Particulièrement pertinente auprès des jeunes dans ce qu’elle met en travail. La gestion libre repose sur l’organisation et la réalisation des tâches du quotidien, faire les courses, la cuisine, la vaisselle, le rangement.

Gérer le quotidien demande aux jeunes de faire preuve d’initiatives et d’autonomie, cela les responsabilise et favorise une bonne entente au sein de leur groupe.

En effet, en début de séjour, les jeunes seront répartis en groupes de service ; sur la semaine, les jeunes tourneront avec un tableau de répartition des tâches. Les équipes seront volontairement mixtes en termes d’âge afin de favoriser le lien entre les âges.

Ces temps de vie quotidienne sont un excellent support pour mettre en travail les notions de rencontre et de vivre ensemble que nous voulons transmettre. La vie au quotidien en groupe représente une phase de socialisation, des moments de partage et d’expérimentation de l’autonomie. Tous ces aspects seront vécus et accompagnés au travers de différents temps.

Ce séjour sera préparé en amont avec les jeunes sur les aspects du quotidien.

Via des activités de loisirs partagés. Le plaisir dans les loisirs de la période estivale. Ces temps d’activités et d’animation d’été prennent souvent un caractère exceptionnel chez les jeunes. Bien qu’il s’agisse simplement de passer des vacances ensemble, avec des propositions variées et liées au lieu, les séjours d’été revêtent souvent le fait de partir en vacances comme « monsieur et madame tout le monde » à cette période. Les jeunes, n’ayant pas tous cette possibilité dans leur sphère familiale, se saisissent de ces séjours. Le plaisir que les jeunes prendront ensemble, sera facilité par des temps forts. Ces expériences vécues tous ensemble, permettra la création de lien entre jeunes mais également entre adolescents et animatrices.

Nous accompagnons actuellement le groupe à faire des propositions, à les mettre en débats et à faire des choix. Avec l’accompagnement des animateurs, les pré-adolescents et adolescents seront amener à faire le choix de la destination (mer, montagne, campagne ?), à faire des recherches sur les lieux (hébergements) puis à voir les activités alentours. Ces différents temps d’accompagnements mèneront à un choix final décidé en collectif.

La capacité à s’organiser et à appréhender un certain nombre de repères à cet âge, nécessite de travailler une relation de confiance dans la durée. Le lien entre les pré-adolescents (10/11 ans), leur famille, étant établit avec les animateurs enfance (bien souvent les enfants sont accueillis dans notre structure depuis l’accueil de loisirs 3/5 ans), le relais pourra se transmettre en partie via ce séjour passerelle avec l’équipe du projet adolescent, où adolescents et familles pourrons acquérir des repères sécurisants (professionnelles, fonctionnement…) et des liens d’entraide et de solidarité avec les adolescents plus grands (sécurisant ainsi les futurs adolescents et leur famille).

