2 – 6 août 2021 camping dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. Concoret 56430 Morbihan Bretagne Brocéliande, terre de légende et d'aventure. Pays du roi Arthur et de la célèbre table ronde qui vit nombre de chevalier partir à l'aventure.

Lieux enchanté protégé par la dame du lac et Merlin l’enchanteur.

Du miroir aux fées à la fontaine de Jouvence, il est facile de laisser son imaginaire vagabonder en pleine nature.

Sera tu prêt-e à passer la porte entre ces deux mondes et découvrir les mystère que cache cet endroit? Car l’Agence Corto a déniché une drôle d’enquête au détour du château de Trécesson et elle à besoin de jeunes détectives en herbes afin de la résoudre en s’aventurant en forêt de Brocéliande.

2021-08-02T09:30:00+02:00

2021-08-06T16:58:00+02:00

