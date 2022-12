A la clairefontaine. Camping Clairefontaine Royan Catégories d’évènement: Charente-Maritime

en fonction du quotient familial de la gratuité à 60 euros maximum.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping Clairefontaine 16 rue du colonel Lachaud Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Il s’agit d’un séjour en bord de mer avec un groupe de jeunes du quartier qui fréquentent la structure à l’année notamment l’accompagnement scolaire.

Ce séjour a lieu du lundi 12 juillet au samedi 17 juillet.

Le daprt se fait avec des jeunes de 3ème. C’est un age charnière pour eux comme pour nous. Le passage au lycée entrainent des changements de rythme (horaires, internat, établissement éloigné) et d’habitude de vie (confrontation au monde professionnel, nouvelles amitiés). Ces changements distandent les liens entre les jeunes et la structure mais aussi entre les jeunes et leurs groupes de pairs. C’est pourquoi nous voulons chaque année proposer un temps forts qui servira à renforcer les liens afin que les relations perdurent et que le travail d’accompagnement puisse continuer.

Autour d’une base de camping situé à Royan, au camping Clairefontaine, à quelques mètres de la mer, nous en profiterons pour visiter la région lors de marches ou en sorties kayak.

