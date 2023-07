Viva Espana camping cambrils caban Cambrils, 24 juillet 2023, Cambrils.

Viva Espana

Le lieu du séjour est l’Espagne et les dates sont du 24 au 28 juillet.

Les informations principales qui décrivent au mieux le projet créé par un groupe de jeune sont de favoriser un accès au voyage pour tous les adolescents qui ne partent pas souvent ou jamais en voyage, l’accès culturel, enrichir la connaissance et l’apprentissage de la langue et découvrir un nouveau pays.

Les objectifs principaux sont développer l’autonomie et la prise de responsabilités, permettre un accès à la culture et au voyage pour le groupe de jeunes, pouvoir faire des rencontres avec des autres européens.

Ce séjour a été créé par un groupe de jeunes qui s’est engagé pour monter ce projet et se mobiliser sur plusieurs actions. Ils ont mené une action afin de récolter des fonds avec un vide grenier durant toute une journée. Par la suite ils vont aussi s’engager sur la journée écocitoyenne de la ville d’Aurillac le samedi 23 septembre.

camping cambrils caban 43850 Cambrils, Tarragona,Espagne Cambrils 43850 Tarragone Catalogne

2023-07-24T07:00:00+02:00 – 2023-07-24T19:00:00+02:00

2023-07-28T07:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00

culture engagement

centre social alc