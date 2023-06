Magie à Brocéliande Camping Brocéliande Néant-sur-Yvel Néant-sur-Yvel Catégories d’Évènement: Morbihan

Visite de la cachette de Merlin et du centre Arthurien, balade contée, La Porte des Secrets, activités autour de la magie (potion magique, …), veillée. Camping Brocéliande 56430 Néant-sur-Yvel Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.97.23.20.19 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T09:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Morbihan, Néant-sur-Yvel
Age min 8 Age max 9

