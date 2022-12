Séjour Saint Georges de Didonne Camping Bleu Mer Saint Georges de Didonne Saint-Georges-de-Didonne Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Georges-de-Didonne

Séjour Saint Georges de Didonne Camping Bleu Mer Saint Georges de Didonne, 11 juillet 2022, Saint-Georges-de-Didonne. Séjour Saint Georges de Didonne 11 – 15 juillet Camping Bleu Mer Saint Georges de Didonne

le séjour se fera sur inscription en fonction du quotient familial

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping Bleu Mer Saint Georges de Didonne 80 chemin de Margite, 17110 Saint Georges de Didonne · Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Sejour Mer a Saint Georges de Didonne , en vue d’un dépaysement total pour les jeunes de Chatellerault, avec visite des communes voisines, des seances mers chaque après midi, des decouvertes de marchés nocturnes et des visites culturelles a choisir et à organiser sur place avec le groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T08:00:00+02:00

2022-07-15T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saint-Georges-de-Didonne Autres Lieu Camping Bleu Mer Saint Georges de Didonne Adresse 80 chemin de Margite, 17110 Saint Georges de Didonne · Ville Saint-Georges-de-Didonne Age minimum 10 Age maximum 13 lieuville Camping Bleu Mer Saint Georges de Didonne Saint-Georges-de-Didonne Departement Charente-Maritime

Camping Bleu Mer Saint Georges de Didonne Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-georges-de-didonne/

Séjour Saint Georges de Didonne Camping Bleu Mer Saint Georges de Didonne 2022-07-11 was last modified: by Séjour Saint Georges de Didonne Camping Bleu Mer Saint Georges de Didonne Camping Bleu Mer Saint Georges de Didonne 11 juillet 2022 Camping Bleu Mer Saint Georges de Didonne Saint-Georges-de-Didonne Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime