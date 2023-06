Séjour Sport et Nature en Ardennes camping bellevue Fumay, 16 août 2023, Fumay.

Séjour Sport et Nature en Ardennes 16 – 20 août camping bellevue nous n’organisons pas de transport en dehors du lieu de départ à Revin 64 rue JEAN MACÉ,

L’IMPORTANCE DE » L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT »

L’objectif de l’AREL est de faire prendre conscience que nos gestes, nos pratiques, nos décisions qui interférent toujours avec l’environnement.

Elle proposera lors de ce séjour plusieurs animations nature organisée par les animateurs mais aussi par le clip de Moryapré.

HEBERGEMENT DES ENFANTS : camping en Marabout

Les enfants seront hebergés dans des marabouts. Les jeunes devront apporter uniquement leurs duvets et si n’en ont pas en faire la demande à l’arel, organisatrice du séjour. Les matelas seront fournis par l’AREL. La mixité n’existe pas dans les marabouts et elle est strictement interdite.

LES OBJECTIFS

– Sensibilisation à la pollution, la biodiversité, l’écologie

– Faire comprendre l’enjeu d’un comportement citoyen auprès de nos publics, jeunes en particulie

– Éduquer à l’environnement et au développement durable ; faire évoluer les comportements et améliorer la qualité de vie

– Partager des activités sportives et ludiques en collectif : Le but d’une activité physique et sportive en ACM est bien d’éduquer, pas d’obtenir un résultat sportif. Par le nécessaire rapport à l’autre qu’elle induit, l’activité sportive et/ou physique est souvent pratiquée pour favoriser les échanges et les rencontres en début de période et faciliter la création d’un collectif. Elle permet par ailleurs le maintien d’un équilibre physique mais aussi de lutter contre le surpoids souvent connus des pré-adolescents.

