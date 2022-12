Sports Nautiques Camping Belle Rivière Chaniers Catégories d’évènement: Chaniers

Charente-Maritime

Sports Nautiques Camping Belle Rivière, 11 juillet 2022, Chaniers. Sports Nautiques 11 – 15 juillet Camping Belle Rivière

10,40€ / 15,60€ / 20,80 € pour le séjour en fonction du coefficient familial

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping Belle Rivière 65, rue Aliénor d’Aquitaine 17610 Chaniers Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Ce projet de séjour a été conçu dans une volonté d’apports éducatifs tout en favorisant la pratique sportive avec une dominante autour des sports nautiques. Ceci en prenant bien en considération les particularités et les difficultés des enfants évoluant en politique de la ville et vivant dans un contexte parfois en rupture avec les attentes du système scolaire. L’opération « Colos Apprenantes » ayant pour objectif de répondre au besoin d’expériences collectives, de partage et de remobilisation des savoirs, il sera proposé des activités visant à renforcer les compétences des enfants. La pédagogie active, l’expérimentation et le faire ensemble seront favorisés. Il s’agît de renforcer les savoirs en suscitant l’intérêt, la curiosité et l’expérimentation. Chaque atelier adaptera des séquences en fonction de l’âge des enfants. Objectifs pédagogiques

• Développer les attitudes nécessaires aux apprentissages : curiosité, écoute, réflexion, recherche, expression orale et corporelle.

• S’inscrire dans une dynamique éducative dans un cadre détendu et favorable.

• S’adapter aux spécificités des jeunes pour leur proposer une offre éducative efficace.

• Créer du lien avec les jeunes et les familles.

• Apprendre à vivre en groupe, appréhender et respecter les règles qui en découlent.

• Développer l’autonomie et la confiance en soi de l’enfant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T09:30:00+02:00

2022-07-15T16:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Chaniers, Charente-Maritime Autres Lieu Camping Belle Rivière Adresse 65, rue Aliénor d'Aquitaine 17610 Chaniers Ville Chaniers Age minimum 7 Age maximum 11 lieuville Camping Belle Rivière Chaniers Departement Charente-Maritime

Camping Belle Rivière Chaniers Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaniers/

Sports Nautiques Camping Belle Rivière 2022-07-11 was last modified: by Sports Nautiques Camping Belle Rivière Camping Belle Rivière 11 juillet 2022 Camping Belle Rivière Chaniers Chaniers

Chaniers Charente-Maritime