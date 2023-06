Séjour mer et nature sur le Littoral des Hauts de France Camping Belle Dune Berck Berck Catégories d’Évènement: Berck

Pas-de-Calais Séjour mer et nature sur le Littoral des Hauts de France Camping Belle Dune Berck, 31 juillet 2023, Berck. Séjour mer et nature sur le Littoral des Hauts de France 31 juillet – 4 août Camping Belle Dune de 29€ à 65€ selon le quotient familial La Maison pour Tous de La Gorgue organise 2 séjours durant l’été destinés aux 11-17 ans.

Au programme: découverte du littoral (faune et flore), activités sportives de plein air et bien sûr grand jeux et veillés accompagneront les ados pendant toute la semaine! Camping Belle Dune 62600 Berck sur Mer Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328438990 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

