Dans l’une des plus belles régions de France qui est le Pays Basque, propice au dépaysement et à l’aventure, nous nous appuierons sur des valeurs éducatives, sportives et écologiques. Entre mer et montagne, les adolescents s’initieront aux différentes activités et pratiques sportives typiques de la région Basque qui se dérouleront sur des sites naturels et protégés, en impliquant toujours un comportement responsable afin de participer à la protection de ces milieux fragiles et menacés. Ce séjour est prévu du 17 au 21 juillet 2023 (5 jours et 4 nuits) avec 16 jeunes âgés de 11 à 16 ans.

Le projet éducatif établi par le CCAS cible plusieurs orientations éducatives, auxquelles le dispositif « colos apprenantes » participe pleinement. En ce sens, nous nous appuierons sur plusieurs des objectifs ciblés tels que :

– Pratiquer des activités nouvelles, variées, innovantes et de qualité.

– Elargir sa culture et sa connaissance de la manière la plus variée possible

– Vivre un moment de découverte d’activités, d’espaces, de soi et des autres dans un contexte de détente.

Toujours dans une continuité de nos projets, cette année, nous mettrons à l’honneur des activités sportives, qui s’inscrivent pleinement dans la volonté politique de la ville de Coursac en faveur du sport, de la santé et de culture ; en lien avec les compétences visées par l’école.

Hébergement en camping 4 étoiles, sous toile de tente, le groupe bénéficiera de tout le confort nécessaire pour la confection des repas, les temps calmes avec des tentes spécifique (barnum, tente cuisine, tente pharmacie..

