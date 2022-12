Quiberon et Belle-Ile-en-Mer Camping Beauséjour SAS Saint-Julien Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Julien

Quiberon et Belle-Ile-en-Mer Camping Beauséjour SAS, 2 août 2021, Saint-Julien. Quiberon et Belle-Ile-en-Mer 2 – 6 août 2021 Camping Beauséjour SAS

Fonction du quotient familial dans la limite de 50€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping Beauséjour SAS 13 Boulevard du Parco, 56170 Quiberon Saint-Julien 56170 Morbihan Bretagne Les départs se font en minibus. Le logement se fait au camping Beauséjour dans des tentes deux personnes. Une tente cuisine et repas, ainsi qu’une tente espace collectif seront installées sur place.

La participation de chacun est valorisée.

La constitution d’équipe en mixité de structure sera faite dans le but de permettre aux jeunes d’échanger et de se connaitre. Ces équipes auront pour chacune des responsabilités à prendre et à assumer pour le bon fonctionnement de la vie quotidienne. Nous insisterons sur le fait qu’ils ne doivent pas tout attendre des animateurs en mettant en place un planning visible permettant d’anticiper et de prendre des initiatives. Les animateurs seront toujours en soutien.

Les repas seront pris tous ensemble. Nous voulons insister sur le fait de choisir, avec eux, des produits de saison qui seront disponibles au marché ou chez des producteurs locaux. L’idée étant de ne pas prévoir les menus à l’avance mais plutôt de s’adapter aux prix, aux choix, aux opportunités en les laissant également gérer, avec une veille, le budget nourriture. Nous espérons pouvoir organiser des cueillettes chez des maraichers. Des sorties collectives inter structures seront faites. A minima deux. Une sortie à Belle-ile-en-mer, pour découvrir l’ile à vélo ou en randonnée avec repas dans un restaurant. Une sortie sportive accrobranche ou parc aquatique sera également proposée dans le but de favoriser le tissage de liens entre eux. Les autres temps se feront soit ensemble, si les jeunes le veulent, soit séparément si nous en sentons la nécessité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T08:00:00+02:00

2021-08-06T16:28:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Saint-Julien Autres Lieu Camping Beauséjour SAS Adresse 13 Boulevard du Parco, 56170 Quiberon Ville Saint-Julien Age minimum 10 Age maximum 13 lieuville Camping Beauséjour SAS Saint-Julien Departement Morbihan

