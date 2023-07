Avignon Enfant à l’honneur Camping Bagatelle Avignon, 8 juillet 2023, Avignon.

Avignon Enfant à l’honneur 8 – 14 juillet Camping Bagatelle

Séjour 9-13 ans

“Avignon 2023, enfants à l’honneur”

> Du 8 au 14 Juillet 2023

7 jours d’expériences artistiques uniques au cœur du festival d’Avignon !

Cette colo dédiée aux 9-13 ans offrira une expérience artistique unique aux enfants à travers un parcours de spectacles, d’ateliers, de temps forts de rencontres et d’échanges avec des artistes et entre enfants, au coeur du festival d’Avignon.

Les enfants pourront ainsi plonger dans l’effervescence des rues, des salles, des jardins d’Avignon, au plus près du théâtre, de la danse, du cirque, de la marionnette, du spectacle vivant ; faire l’expérience, dès le plus jeune âge, de l’émerveillement fondateur, afin de grandir avec cet héritage partagé entre tous ; vivre ensemble, enfants et adultes de tous horizons, une aventure artistique et humaine forte…

Alors, prêt-e-s pour cette grande fête à ciel ouvert ?

Camping Bagatelle 84000 Avignon Avignon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T12:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-14T07:30:00+02:00 – 2023-07-14T20:00:00+02:00

théatre festival

@fdfr77