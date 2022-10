Séjour Patrimoine et Culture Camping Bagatelle Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Séjour Patrimoine et Culture Camping Bagatelle, 31 octobre 2022, Avignon. Séjour Patrimoine et Culture 31 octobre – 4 novembre Camping Bagatelle

Départ de la ville d’Orange

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping Bagatelle 25 allée Antoine Pinay – 84000 Avignon Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-31T09:30:00+01:00

2022-11-04T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Camping Bagatelle Adresse 25 allée Antoine Pinay - 84000 Avignon Ville Avignon Age minimum 6 Age maximum 12 lieuville Camping Bagatelle Avignon Departement Vaucluse

Camping Bagatelle Avignon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/

Séjour Patrimoine et Culture Camping Bagatelle 2022-10-31 was last modified: by Séjour Patrimoine et Culture Camping Bagatelle Camping Bagatelle 31 octobre 2022 Avignon Camping Bagatelle Avignon

Avignon Vaucluse