Nuit des étoiles Camping Aux cygnes d’Opale Blangy-sur-Bresle, 19 août 2023, Blangy-sur-Bresle.

Blangy-sur-Bresle,Seine-Maritime

Au programme :

– 17h00 : départ pour la marche semi-noctune – zone de loisirs – Camping de Blangy-sur-Bresle

– 18h30 : Possibilité de repas au camping – sur réservation

– 20h30 : Observation des étoiles – Tarif : 2.50€/Adulte – Gratuit (Enfant-12 ans)

Ou Formule complète : 18.00€/Adhérent – 23.00€/Extérieur (Inclus : Marche + repas + soirée étoilée) et 10.00€/Enfant (-12 ans)

Ouvert à tous – Places limitées

Inscriptions obligatoires : 07 67 03 16 38 / 06 86 88 78 25 / 06 48 76 34 57.

2023-08-19 17:00:00 fin : 2023-08-19 23:30:00. .

Camping Aux cygnes d’Opale Zone de Loisirs

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie



Program:

– 5:00 pm: departure for the semi-noctune walk ? zone de loisirs – Camping de Blangy-sur-Bresle

– 6:30pm: Meals available at the campsite ? booking required

– 8.30pm: Star gazing ? Price: 2.50?/Adult ? Free for children aged 12

Or Full package: 18.00?/Member ? 23.00?/Outside (Includes: Walk + meal + starry evening) and 10.00?/Child (-12 years)

Open to all – Places limited

Registration required: 07 67 03 16 38 / 06 86 88 78 25 / 06 48 76 34 57

En el programa:

– 17.00 h: salida para el paseo seminocturno ? zona de ocio – camping de Blangy-sur-Bresle

– 18.30 h: Comida en el camping, previa reserva

– 20.30 h: Observación de las estrellas ? Precio: 2,50 euros /adulto ? Gratis (niños de 12 años)

O Paquete completo: 18.00?/Socio ? 23.00?/Exterior (Incluye: Paseo + comida + velada estrellada) y 10.00?/Niño (-12 años)

Abierto a todos – Plazas limitadas

Inscripción obligatoria: 07 67 03 16 38 / 06 86 88 78 25 / 06 48 76 34 57

Auf dem Programm stehen:

– 17.00 Uhr: Start für den Halbmondmarsch ? Freizeitbereich – Campingplatz von Blangy-sur-Bresle

– 18:30 Uhr: Möglichkeit, auf dem Campingplatz zu essen ? mit Reservierung

– 20.30 Uhr: Beobachtung der Sterne ? Preis: 2.50?/Erwachsener ? Kostenlos (Kind-12 Jahre)

Oder Komplettpaket: 18.00?/Mitglied ? 23.00?/Außenstehender (Inklusive: Wanderung + Essen + Sternenabend) und 10.00?/Kind (-12 Jahre)

Offen für alle – Begrenzte Plätze

Obligatorische Anmeldungen: 07 67 03 16 38 / 06 86 88 78 25 / 06 48 76 34 57

Mise à jour le 2023-07-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche