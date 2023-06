Aaaaah l’Océan ! Camping Aurilandes Tohapi Aureilhan, 26 août 2023, Aureilhan.

Aaaaah l’Océan ! 26 août – 1 septembre Camping Aurilandes Tohapi 20€ ou 60€ (incluant le transport depuis Vic en Bigorre) et adhésion à la MJC 8,5€

Colo Apprenante dans les Landes pour les plus grands ados

13* à 17 ans* Jeunes nés à partir de 2009 _ un premier rendez-vous le samedi 26 à la MJC pour tout préparer ensemble, puis départ le lundi 28 vers Mimizan, pour un camp sous tente au bord du lac.

Activités nautiques, découverte et protection du l’écosystème océanique… sans oublier la cuisine et la gestion du camp à faire tous ensemble!

Camping Aurilandes Tohapi 1001 Prom. de l’Étang, 40200 Aureilhan Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mjcvic65@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0562316100 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T10:00:00+02:00 – 2023-08-26T18:00:00+02:00

2023-09-01T00:00:00+02:00 – 2023-09-01T19:00:00+02:00

