dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping Aurilandes Tohapi 1001 Prom. de l’Étang, 40200 Aureilhan Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine Thématique principale développée par le projet pédagogique : – Découverte du littoral et d’activités nautiques

– Initiation au sauvetage côtier / découverte du métier de maître-nageur sauveteur. A seulement 10 min des plages de la célèbre cité balnéaire de Mimizan, le séjour se déroulera au sein du camping Aurilandes qui vous accueillera dans un parc de 8 hectares au bord du Lac d’Aureilhan. Au programme :

Découverte du littoral, baignade, course d’orientation, activité Waveski et Pirogue Hawaïenne, cours de Sauvetage Côtier, veillées et participation à la vie collective…

2021-07-26

2021-07-31

